Журналист L’Equipe: Сафонова не продадут ни за какие деньги!

Журналист L’Equipe Жозе Барросо высказался о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.

Даже если будет предложение от топ-клуба, они не продадут Матвея ни за какие деньги! Насколько мне известно, руководство "ПСЖ" вообще не думает о том, чтобы рассматривать предложения по Сафонову", - сказал Барросо Sport24

Французский журналист заявил, что "ПСЖ" не планирует рассматривать предложения по трансферу Матвея Сафонова."Сафонов сейчас безоговорочный номер один в "ПСЖ", поэтому трудно представить, что они его отпустят этим летом.Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 16 матчей, пропустил 17 голов и отыграл 7 встреч на ноль. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.