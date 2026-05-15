Ветеран ЦСКА раскритиковал уровень современного российского футбола

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о современном футболе в России.
Фото: Global Look Press
По мнению Пономарёва, у нас нет по-настоящему сильных полузащитников.

"Уровень нашего футбола слабенький. Мы допустили всяких сволочей-иностранцев, которые приезжают сюда зарабатывать деньги любыми путями, а наши ребята сидят. Наши ребята сначала хотят играть в футбол, а потом деньги зарабатывать, а эти — наоборот.

Вот кого набирать в сборную? В наше время Обляков, Кисляк и Баринов только за дубль играли бы. А все ими восхищаются! У нас говно, а не полузащитники. Без международных турниров уровень становится ещё хуже — нет никакой практики", — передаёт слова Пономарёва Sport24.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. Сборная России с тех пор принимает участие исключительно в товарищеских поединках.

