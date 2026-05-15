"Эта игра не за медаль, а за имидж клуба". Бакаев - о дерби с ЦСКА

"Этот матч — это как 10 туров. Игра с ЦСКА — это дерби. К сожалению, я пропускаю эту встречу. Но эта игра не за медаль, а за имидж клуба.
Надеюсь, все настроятся и подойдут в оптимальной форме. Не важно и не имеет значения, как сыграет "Спартак". Я даже не хочу думать о том, что мы можем проиграть. Верю, что добьемся нужного результата", - сказал Бакаев.
Московское дерби между "Локомотивом" и ЦСКА состоится в рамках заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги в это воскресенье, 17 мая. Матч пройдет на домашнем стадионе красно-синих "ВЭБ Арена" и начнется в 18:00 по московскому времени.
На данный момент "железнодорожники" набрали 53 очка и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. В преддверии тура красно-зеленые опережают "Спартак" на два балла.
