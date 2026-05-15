Семин: рано вешать золотые медали на "Зенит"

"Я думаю, что вешать золотые медали на "Зенит" не стоит. Потому что "Ростов" — это мотивированная команда, которая может дать бой "Зениту".
Команда неоднократно это делала. У "Краснодара" соперник полегче. Поэтому я думаю, что вешать медали на "Зенит" рано", - сказал Семин.
Перед финальным туром РПЛ в турнирной таблице лидирует "Зенит", который опережает "Краснодар" на два очка. В 30-м туре петербуржцы сыграют в гостях против "Ростова". Чтобы стать чемпионами, сине-бело-голубым достаточно не проиграть.
Краснодарцы в последнем туре примет у себя дома "Оренбург". Для того чтобы защитить титул, "быкам" необходимо одержать победу.
Источник: ТАСС