Матчи Скрыть

Семин: рано вешать золотые медали на "Зенит"

Российский тренер Юрий Семин высказался о чемпионской гонке перед 30-м туром РПЛ.
Фото: РПЛ
"Я думаю, что вешать золотые медали на "Зенит" не стоит. Потому что "Ростов" — это мотивированная команда, которая может дать бой "Зениту".

Команда неоднократно это делала. У "Краснодара" соперник полегче. Поэтому я думаю, что вешать медали на "Зенит" рано", - сказал Семин.

Перед финальным туром РПЛ в турнирной таблице лидирует "Зенит", который опережает "Краснодар" на два очка. В 30-м туре петербуржцы сыграют в гостях против "Ростова". Чтобы стать чемпионами, сине-бело-голубым достаточно не проиграть.

Краснодарцы в последнем туре примет у себя дома "Оренбург". Для того чтобы защитить титул, "быкам" необходимо одержать победу.

Источник: ТАСС

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится