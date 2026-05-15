Агент Бабкина прокомментировал будущее игрока в "Крыльях Советов"

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Бабкина, прокомментировал возможность перехода в "Локомотив".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Переход Бабкина в "Локомотив" летом? Если "Локомотив" готов заплатить отступные, без проблем. Сумма прописана в контракте. Интерес к Бабкину есть не только у "Локомотива", - сказал агент.

23-летний полузащитник Сергей Бабкин является воспитанником академии московского "Локомотива". В "Крылья Советов" футболист перешел в сентябре 2023 года. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2029-го. В текущем сезоне хавбек провел за самарскую команду 28 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.

Источник: Sport24

