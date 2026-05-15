Агент Ракова: интерес от "Спартака" был абсолютно реальным

Интерес от "Спартака" к Вадиму был абсолютно реальным. К сожалению, травма скорректировала наши планы", - сказал агент.
Вадим Раков, права на которого принадлежат "Локомотиву", текущий сезон провел в самарских "Крыльях Советов". После полученной травмы 21-летний нападающий был досрочно отозван в московский клуб.
В составе самарцев вингер провел 10 матчей в РПЛ и записал на свой счет 5 забитых голов и 2 результативные передачи. Нынешний контракт игрока с "железнодорожниками" действует до июня 2027 года.
