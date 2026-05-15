Матчи Скрыть

Агент Ракова: интерес от "Спартака" был абсолютно реальным

Владимир Кузьмичев, агент вингера "Локомотива" Вадима Ракова, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"С высокой долей вероятности Вадим Раков останется в "Локомотиве". Мы находимся в активной стадии переговоров по контракту.

Интерес от "Спартака" к Вадиму был абсолютно реальным. К сожалению, травма скорректировала наши планы", - сказал агент.

Вадим Раков, права на которого принадлежат "Локомотиву", текущий сезон провел в самарских "Крыльях Советов". После полученной травмы 21-летний нападающий был досрочно отозван в московский клуб.

В составе самарцев вингер провел 10 матчей в РПЛ и записал на свой счет 5 забитых голов и 2 результативные передачи. Нынешний контракт игрока с "железнодорожниками" действует до июня 2027 года.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится