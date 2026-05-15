Матчи Скрыть

Капитан "Балтики" прокомментировал возможный уход Талалаева

Полузащитник "Балтики" Андрей Мендель высказался о возможном уходе главного тренера команды Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
"Если такие разговоры идут, то есть вероятность, что это может случиться. В какую команду? Этого я не знаю, он лучше знает. Понятно, что я бы хотел, чтобы он остался", - передает слова Менделя "Матч ТВ".

Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с сентября 2024 года. Под его руководством команда стала чемпионом Первой лиги и вернулась в РПЛ. В текущем сезоне калининградцы занимают шестое место в трнуирной таблице, набрав 46 очков в 29 матчах. За тур до конца чемпионата подопечные Талалаева отстают от топ-5 на два балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится