Луис Энрике может получить новый долгосрочный контракт с "ПСЖ" - источник

Руководство "ПСЖ" намерено продолжить работу с Луисом Энрике на долгий срок.



Фото: Getty Images

По информации Sunday Mirror, стороны уже близки к финальному согласованию нового соглашения. Ожидается, что обновлённый контракт испанского специалиста будет действовать до июня 2030 года.



Энрике возглавляет парижский клуб с 2023 года и за это время собрал внушительную коллекцию трофеев. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат и Кубок Франции, три раза брала Суперкубок страны, а также завоевала Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.