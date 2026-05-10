"Он уже не с нами". Талалаев после поражения намекнул на уход игрока "Балтики"

На 12-й минуте встречи колумбийский футболист получил красную карточку, оставив команду в меньшинстве. В итоге "Балтика" уступила в Москве со счётом 0:1.
- Это как раз то, что называют "чемоданным настроением". Он уже не с нами. На мой взгляд, не так должна заканчиваться карьера при переходе в другой клуб, - передаёт слова тренера "Матч ТВ".
После поражения калининградцы остались на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 46 очками.
Заключительный матч сезона команда проведёт дома против московского "Динамо" 17 мая.