Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
СочиЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Нефтехимик
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен

"Он уже не с нами". Талалаев после поражения намекнул на уход игрока "Балтики"

Андрей Талалаев высказался относительно удаления Кевина Андраде в матче против "Локомотива".
Фото: ФК "Балтика"
Рулевой "Балтики" дал понять, что защитник уже мысленно покинул калининградский клуб.

На 12-й минуте встречи колумбийский футболист получил красную карточку, оставив команду в меньшинстве. В итоге "Балтика" уступила в Москве со счётом 0:1.

- Это как раз то, что называют "чемоданным настроением". Он уже не с нами. На мой взгляд, не так должна заканчиваться карьера при переходе в другой клуб, - передаёт слова тренера "Матч ТВ".

После поражения калининградцы остались на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 46 очками.

Заключительный матч сезона команда проведёт дома против московского "Динамо" 17 мая.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится