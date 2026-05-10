Оренбург
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
СочиЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Уфа
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Нефтехимик
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен

Талалаев - о сезоне "Балтики": мы взбудоражили РПЛ

Андрей Талалаев после поражения от "Локомотива" подвёл итоги сезона для "Балтики" и оценил выступление команды в чемпионате России.
Фото: ФК "Балтика"
По словам главного тренера калининградцев, клуб пока не готов бороться за бронзовые медали РПЛ.

- Мы вышли командой Первой лиги и взбудоражили РПЛ! Показали, что необязательно вбухивать 100 млн евро, а можно этими парнями играть и навязывать игру, - цитирует Талалаева "Матч ТВ".

Наставник "Балтики" также отметил, что команда продолжает расти и постепенно прибавляет, а борьба за медали уже в нынешнем сезоне стала серьёзным достижением для клуба после выхода из Первой лиги.

В 29-м туре калининградцы уступили "Локомотиву" со счётом 0:1. После этого поражения команда осталась на пятом месте в таблице с 46 очками и потеряла шансы на бронзу.

