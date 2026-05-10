Талалаев - о сезоне "Балтики": мы взбудоражили РПЛ

- Мы вышли командой Первой лиги и взбудоражили РПЛ! Показали, что необязательно вбухивать 100 млн евро, а можно этими парнями играть и навязывать игру, - цитирует Талалаева "Матч ТВ".
Наставник "Балтики" также отметил, что команда продолжает расти и постепенно прибавляет, а борьба за медали уже в нынешнем сезоне стала серьёзным достижением для клуба после выхода из Первой лиги.
В 29-м туре калининградцы уступили "Локомотиву" со счётом 0:1. После этого поражения команда осталась на пятом месте в таблице с 46 очками и потеряла шансы на бронзу.