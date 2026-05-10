В Москве калининградская команда уступила со счётом 0:1, пропустив быстрый мяч от Александра Руденко.
После 29 туров у балтийцев осталось 46 очков. Отставание от третьего места теперь составляет семь баллов, поэтому подняться в призовые места команда уже не сможет.
Заключительный матч сезона "Балтика" проведёт дома против московского "Динамо".
"Балтика" потеряла шансы на медали РПЛ
Поражение от "Локомотива" лишило "Балтику" математических шансов завершить сезон РПЛ в тройке призёров.
Фото: ФК "Балтика"