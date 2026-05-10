"Локомотив" минимально обыграл "Балтику", которая с 12-й минуты играла вдесятером

Фото: ФК "Локомотив"

Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч железнодорожники забили уже на четвёртой минуте - отличился Александр Руденко.Серьёзный удар по шансам калининградской команды случился вскоре после пропущенного гола. На 12-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил прямую красную карточку.После этой победы команда Михаила Галактионова набрала 53 очка и идёт на третьей позиции. "Балтика" с 46 баллами остаётся пятой.Чемпионат России29 турРуденко, 4.Нереализованный пенальти: И. Петров, 66 (вратарь).Митрюшкин, Фассон, Сильянов, Погостнов (Ненахов, 23), Морозов, Бакаев (Салтыков, 83), Пруцев, Вера (Сарвели, 83), Карпукас, Воробьёв, Руденко (Пиняев, 68).Любаков, Варатынов, Гассама, Андраде, Андерсон, Бевеев, Мендель (Мурид, 72), И. Петров (Ковач, 72), М. Петров (Беликов, 60), Йенне (Оффор, 60), Ласерда (Ковалёв, 46).Погостнов, 17, Бакаев, 64, Морозов, 65, Воробьёв, 78, Гассама, 84, Бевеев, 90+2.Андраде, 12.