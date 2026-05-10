"Локомотив" минимально обыграл "Балтику", которая с 12-й минуты играла вдесятером

Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч железнодорожники забили уже на четвёртой минуте - отличился Александр Руденко.
Серьёзный удар по шансам калининградской команды случился вскоре после пропущенного гола. На 12-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил прямую красную карточку.
После этой победы команда Михаила Галактионова набрала 53 очка и идёт на третьей позиции. "Балтика" с 46 баллами остаётся пятой.
Чемпионат России
29 тур
Гол: Руденко, 4.
Нереализованный пенальти: И. Петров, 66 (вратарь).
"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Сильянов, Погостнов (Ненахов, 23), Морозов, Бакаев (Салтыков, 83), Пруцев, Вера (Сарвели, 83), Карпукас, Воробьёв, Руденко (Пиняев, 68).
"Балтика": Любаков, Варатынов, Гассама, Андраде, Андерсон, Бевеев, Мендель (Мурид, 72), И. Петров (Ковач, 72), М. Петров (Беликов, 60), Йенне (Оффор, 60), Ласерда (Ковалёв, 46).
Предупреждения: Погостнов, 17, Бакаев, 64, Морозов, 65, Воробьёв, 78, Гассама, 84, Бевеев, 90+2.
Удаление: Андраде, 12.