- "Локомотив" начал этом матч просто шикарно: забил быстрый гол. "Балтика" же практически в начале встречи осталась в меньшинстве. Для "Локомотива" все было хорошо до тех пор, пока во втором тайме не начали создавать себе проблемы. 1:0 - победа есть победа. И все же, наверное, им бы хотелось без нервотрёпки эту победу одержать. По ходу матча у "Балтики" были возможности забить.
Мы видим не в первом матче, что у "Локо" есть проблемы в обороне. И эти проблемы преследуют их весь сезон. Сегодня сыграли "на ноль", но большая заслуга Митрюшкина, вытащившего пенальти. Наверное, в таких матчах, когда большую часть встречи ведешь в счёте и играешь в большинстве, нужно спокойнее и увереннее побеждать, чем сейчас. Но все же выиграли и сделали хороший шаг к тому, чтобы взять бронзу.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Дьяков указал на проблемы "Локомотива" после победы над "Балтикой"
Бывший защитник "Динамо" Виталий Дьяков прокомментировал Rusfootball.info победу "Локомотива" над "Балтикой" в 29 туре РПЛ.
