"ПСЖ" опубликовал состав на матч с "Брестом"

Матвей Сафонов не попал в стартовый состав "ПСЖ" на домашнюю игру 33-го тура чемпионата Франции против "Бреста".

Фото: Getty Images

Российский голкипер начнёт встречу на скамейке запасных. С первых минут у парижан появится Ренато Марин.



Для Сафонова это уже второй подряд матч Лиги 1 вне стартового состава. Ранее россиянин не сыграл против "Лорьяна".



Состав парижан выглядит так: Марин, Бералдо, Маркиньос, Забарный, Эрнандес, Руис, Ли Кан Ин, Маюлю, Фернандес, Рамуш, Баркола.



В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 24 матча за парижский клуб во всех турнирах.

