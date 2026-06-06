"ПСЖ" не собирается продлевать контракт с полузащитником — источник

Как сообщает RMC Sport, "Пари Сен-Жермен" не намерен продлевать соглашение с южнокорейским полузащитником Ли Кан Ином.

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Текущий контракт футболиста с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2028 года. Клуб не рассматривает вариант с продлением соглашения хавбека, а также не будет препятствовать его уходу этим летом, если поступит соответствующее предложение.



Ли Кан Ин перешёл в "ПСЖ" из испанской "Мальорки" в июле 2023 года за 22 млн евро. За три сезона в составе парижского клуба полузащитник провёл 124 матча, забил 16 мячей и отдал 16 результативных передач.



Кан Ин является трёхкратным чемпионом, двукратным обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка Франции, двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка ФИФА в составе "ПСЖ". Его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 28 млн евро.