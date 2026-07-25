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"Фламенго" планирует купить вингера "Зенита" - источник

Бразильский "Фламенго" рассматривает покупку вингера "Зенита" Луиса Энрике.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, бразильца предложили его представители. Во "Фламенго" считают, что Энрике обладает качествами, необходимыми главному тренеру Леонарду Жардиму.

Энрике выступает за сине-бело-голубых с января 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб правый вингер провел 34 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.

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