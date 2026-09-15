Агент Гурцкая раскрыл причину срыва трансфера Самородова в "Спартак"

- Они нашли маленькую кисту у него в колене, которая может развиться. Почему его допустили до последнего дня и сделку пытались закрыть за четыре часа на футболиста, с которым три месяца ведут переговоры.
Это какая-то халатность и подстава тренера, которому ты обещаешь игрока, он на него надеется, и потом ты говоришь, что у него киста в колене, - рассказал Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Ранее "Спартак" и "Ахмат" согласовали переход Самородова, однако московский клуб отказался завершать трансфер после получения результатов МРТ футболиста.