Агент Гурцкая раскрыл причину срыва трансфера Самородова в "Спартак"

Фото: ФК "Ахмат"

Это какая-то халатность и подстава тренера, которому ты обещаешь игрока, он на него надеется, и потом ты говоришь, что у него киста в колене, - рассказал Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!".