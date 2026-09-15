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Агент Гурцкая раскрыл причину срыва трансфера Самородова в "Спартак"

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о причинах несостоявшегося перехода Максима Самородова из "Ахмата" в "Спартак".
Фото: ФК "Ахмат"
По словам агента, во время медицинского обследования у нападающего обнаружили небольшую кисту в колене. При этом Гурцкая раскритиковал организацию сделки, поскольку переговоры продолжались несколько месяцев, а окончательное решение пытались принять лишь в последние часы трансферного окна.

- Они нашли маленькую кисту у него в колене, которая может развиться. Почему его допустили до последнего дня и сделку пытались закрыть за четыре часа на футболиста, с которым три месяца ведут переговоры.

Это какая-то халатность и подстава тренера, которому ты обещаешь игрока, он на него надеется, и потом ты говоришь, что у него киста в колене, - рассказал Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Ранее "Спартак" и "Ахмат" согласовали переход Самородова, однако московский клуб отказался завершать трансфер после получения результатов МРТ футболиста.

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