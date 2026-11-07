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Радимов прокомментировал решение Роналду

Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов резко раскритиковал Федерацию футбола Португалии и главного тренера национальной команды Жорже Жезуша после ухода Криштиану Роналду из сборной.
Фото: Getty Images
По мнению эксперта, организация проводов легендарного форварда оказалась провальной.

- Такого фиаско от FPF и тренера сборной было сложно придумать даже в страшном сне.

Потому что где Роналду и где Жорже Жезуш? Глупость, которую они не могут отмотать назад, - цитирует Радимова "Матч ТВ".

Ранее между Роналду и Жезушем произошёл конфликт: нападающий остался недоволен тем, что не получил игрового времени в одном из матчей, и самовольно покинул расположение сборной.

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