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Радимов прокомментировал решение Роналду
Сегодня, 05:17
Экс-футболист "
Зенита
" Владислав Радимов резко раскритиковал Федерацию футбола Португалии и главного тренера национальной команды Жорже Жезуша после ухода
Криштиану Роналду
из сборной.
Фото: Getty Images
По мнению эксперта, организация проводов легендарного форварда оказалась провальной.
- Такого фиаско от FPF и тренера сборной было сложно придумать даже в страшном сне.
Потому что где Роналду и где Жорже Жезуш? Глупость, которую они не могут отмотать назад, - цитирует Радимова
"Матч ТВ"
.
Ранее между Роналду и Жезушем произошёл конфликт: нападающий остался недоволен тем, что не получил игрового времени в одном из матчей, и самовольно покинул расположение сборной.
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Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Жорже Жезуш
Владислав Радимов
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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