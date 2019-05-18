Головин спас «Монако» от вылета. Но не надо обращать внимание на интерес к нему топ-клубов
В важнейшем матче сезона россиянин сразу оправдал доверие на исполнение стандартов голевой передачей и сам забил шикарный гол, протащив мяч в середины поля. Но ждать, что Головина у «Монако» перекупит кто-то покруче, не стоит.
Фото: asmonaco.com
Но после вчерашнего матча Головин сотоварищи могли смело завалиться в клуб Twiga и заказать шампанского под российский гимн: пока «Кан» и «Дижон» предсказуемо влетали «Лиону» с «ПСЖ», «Монако» благодаря парню из Калтана победил «Амьен» 2:0 и обогнал его в таблице.
Для нас, видевших голы Головина «Арсеналу» и Саудовской Аравии, удивительно, что Саше не доверяют исполнять стандарты. И пусть в плане штрафных всё по-прежнему, угловые Головин уже начал исполнять. Примерно все тренеры по стандартам говорят, что 70-80 процентов успеха на угловом – это подача. Ну, в таком случае Александр оставил Фалькао и вратарю «Амьена» процентов по 15.
Ну а на 82-й минуте (в это время Головина частенько уже нет на поле) россиянин с удивительной скоростью унёсся к чужим воротам, с мячом в ногах обогнав защитников гостей. И красиво разобрался с голкипером.
Головин – лучший. Умчался от защитников и забил важнейший гол для «Монако». Гордимся ??— Матч ТВ (@MatchTV) May 18, 2019
А тут еще шикарная голевая на Фалькао от Сани:https://t.co/kDYghPsEzQ pic.twitter.com/8FvQZ2wzYG
В итоге у Головина гол+пас в ключевой игре сезона: теперь «Монако» точно не вылетит напрямую (5 очков за 1 тур не отыгрываются) и на 99,9% не попадёт в «стыки». «Кан» отстаёт на 3 очка и на 7 мячей. Можно сказать, что и на 8, потому что забил «Монако» намного больше (38:55 против 29:53). Так что актуальнее для «Кана» смотреть вниз, отбиваясь от «Дижона», и поглядывать на «Амьен», отставание от которого составляет 2 очка.
«Все понимали нашу турнирную ситуацию и значение этого матча. Определённое давление в связи с этим присутствовало, но мы сами загнали себя в такое положение. Нужно было выигрывать любой ценой, и здорово, что получилось это сделать.
Очень рад, что удалось проявить себя в такой ответственной игре, принести пользу команде. Была ли эта игра лучшей в составе «Монако» для меня? Лучшие игры впереди. Но совершенно точно можно сказать, что с каждой игрой чувствую себя увереннее и период адаптации позади.
Однако нам рано расслабляться, в заключительном туре предстоит не менее важный матч с «Ниццей». Будем готовиться», – процитировал Головина «Чемпионат».
Очень рад, что удалось проявить себя в такой ответственной игре, принести пользу команде. Была ли эта игра лучшей в составе «Монако» для меня? Лучшие игры впереди. Но совершенно точно можно сказать, что с каждой игрой чувствую себя увереннее и период адаптации позади.
Однако нам рано расслабляться, в заключительном туре предстоит не менее важный матч с «Ниццей». Будем готовиться», – процитировал Головина «Чемпионат».
Наверное, про «важность» матча с «Ниццей» Александру потом всё объяснили. Но значимые фразы в этом комментарии имеются. В отличие от того же Жиркова в Лондоне, Головин, похоже, действительно адаптировался к жизни в Монако. Конечно, игра в Доту не имеет большого отношения к интеграции в европейское общество, но чужим и одиноким Головин себя, похоже, не чувствует.
Слова про то, что лучшие игры за «Монако» впереди, носят вроде бы дежурный характер, но в этом случае, наверное, имеют и практическое значение. На неделе «Чемпионат» сообщил, что к Головину присматриваются «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм». О нахождении Александра в расширенных списках лондонских клубов говорил и известный агент Шандор Варга.
Но вряд ли к такой информации стоит относиться всерьёз. Наверняка это тот случай, когда фамилия Головина присутствует в списке из 10-15 человек на конкретную позицию. И цена, которую «Монако» заплатил за игрока прошлым летом, явно не продвигает его в этом списке наверх.
Равно как и статистика: 3+3 в 29 играх чемпионата Франции и постоянные замены во втором тайме. Как и в юношестве, Александр редко играл полные матчи – пусть к Лиге 1 относятся пренебрежительно, играть в ней по 90 минут отнюдь не то же самое, что в РПЛ.
Для атакующего полузащитника он малорезультативен, как разрушитель недостаточно хорош, импульсивен (Тьерри Анри вряд ли был в восторге от четырёх матчей дисквалификации). Ещё один минус – травматичность, которая испортила Головину старт карьеры в «Монако».
Всё это наверняка отпугнёт потенциальных покупателей, кроме «Зенита», но в России Головина тоже ждать не стоит. Да, я (справедливости ради, далеко не один) жёстко ошибся, летом называя «Монако» идеальным вариантом для игрока, рекомендуя выбрать его, а не «Челси». Но после командировки в «Челси» затухание и возвращение в Россию всё равно смотрелось бы более вероятным, а теперь этого наверняка не случится.
Во-первых, «Монако» не вылетел. Во-вторых, сам Головин освоился в новой среде. В-третьих, в конце сезона он преодолел травмы и набрал форму: с апреля замены прекратились, Саша играет полные матчи. В-четвёртых, он не выпадал из основы вообще: ни после травм, ни после дисквалификаций, ни при Жардиме дважды, ни при Анри, ни по ходу плохих серий, ни по ходу хороших отрезков. Другое дело, что присутствие Головина помогало команде слабо, но значит, по крайней мере на фоне партнёров, он всё равно был лучшим.
В общем, остаётся надеяться что лучшие игры Головина за «Монако» действительно впереди. Первый сезон вышел сложным, адаптационным, где-то даже депрессивным, но не провальным. И по итогу станет скорее трамплином для дальнейшей европейской карьеры, а не поставит на ней крест.
Роман Гуськов, Rusfootball.info