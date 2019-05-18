Головин спас «Монако» от вылета. Но не надо обращать внимание на интерес к нему топ-клубов

В важнейшем матче сезона россиянин сразу оправдал доверие на исполнение стандартов голевой передачей и сам забил шикарный гол, протащив мяч в середины поля. Но ждать, что Головина у «Монако» перекупит кто-то покруче, не стоит.

Фото: asmonaco.com