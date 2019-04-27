Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Байер
Хоффенхайм
Вердер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 30 70
2 Боруссия Д 31 69
3 РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Ф 31 54
5 Боруссия М 31 51
6 Байер 31 51
7 Хоффенхайм 30 50
8 Вердер 31 46
9 Вольфсбург 30 46
10 Фортуна 31 40
11 Герта 31 37
12 Майнц 31 36
13 Фрайбург 31 32
14 Аугсбург 31 31
15 Шальке 04 31 30
16 Штутгарт 31 24
17 Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 31 18
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Агент Жирова: если будет интерес от клуба РПЛ с амбициями, мы рассмотрим предложение

Представитель защитника "Зандхаузена" Александра Жирова Михаил Ершов прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны клубов бундеслиги.

"В первом круге у Александра было не так много игровой практики, но во второй половине сезона он стал играть чаще, выступает достойно и дважды попал в сборную тура. Сегодня забил победный гол, для него этот мяч стал вторым в сезоне.

К Жирову присматриваются многие клубы, он попал в шорт-лист первых трех-четырех команд второй бундеслиги, которые ставят задачу выйти наверх, есть интерес из бундеслиги. Конкретного общения с клубами не было, но летом Жиров может сделать шаг вперед.

Александр сейчас активно учит немецкий язык, нельзя зайти сразу в большую команду, нужно пройти адаптацию в маленьком клубе и постепенно расти. Мы готовы рассматривать любые варианты – из России, Испании, Португалии, Германии.

Жиров – умный и техничный защитник, обладающий первым пасом. Если команда российской премьер-лиги с амбициозными задачами проявит интерес, мы рассмотрим предложение, никому не говорим нет, открыты для всех", - цитирует Ершова РИА "Новости".
Теги: Жиров Зандхаузен Бундеслига
Вчера, 22:06
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