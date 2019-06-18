"Боруссия" продлила контракт с главным тренером

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр подписал новое соглашение со своей командой. Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, новое соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до июня 2021 года."Я с нетерпением жду продолжения конструктивного и успешного сотрудничества с командой", — заявил Фавр после подписания контракта.