"Боруссия" продлила контракт с главным тренером

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр подписал новое соглашение со своей командой. Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, новое соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до июня 2021 года.

"Я с нетерпением жду продолжения конструктивного и успешного сотрудничества с командой", — заявил Фавр после подписания контракта.

"Чемпионат.сом"
Теги: Боруссия Бундеслига
Сегодня, 23:04
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