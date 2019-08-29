Лукас Подольски хочет возобновить карьеру в сборной Германии и сыграть на Олимпиаде-2020

Экс-нападающий сборной Германии Лукас Подольски, который завершил карьеру в национальной команде в 2017 году, хочет вновь за неё сыграть.

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters