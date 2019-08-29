34-летний Подольски выразил желание сыграть на Олимпиаде-2020, которая пройдёт в Токио, сообщает Sport Bild. Сейчас он выступает за японский клуб "Виссел Кобе".
Лукас провёл за сборную Германии 130 матчей, в которых отметился 49 голами.
Лукас Подольски хочет возобновить карьеру в сборной Германии и сыграть на Олимпиаде-2020
Экс-нападающий сборной Германии Лукас Подольски, который завершил карьеру в национальной команде в 2017 году, хочет вновь за неё сыграть.
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
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