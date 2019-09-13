В матче Бундеслиги арбитры не увидели явный аут на VAR и засчитали гол

Матч 4-го тура Бундеслиги между "Фортуной" и "Вольфсбургом" ознаменовался скандалом. Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1, однако хозяева свой гол забили не по правилам.

VAR spettacolare anche in Bundesliga. Gol convalidato perch? la palla non ? uscita dal campo. Vi lascio le immagini ?#D?sseldorfWolfsburg pic.twitter.com/4GvV4uWvZD — ????44GattidErnesto? (@44gattdernesto) September 13, 2019

На 16-й минуте футболисты "Фортуны" проводили атаку правым флангом. Полузащитник Маттиас Зиммерман явно выпустил мяч за боковую линию, однако арбитр позволил продолжать игру. В завершении атаки Нико Гиссельманн прекрасным ударом с левой ноги вывел "Фортуну" вперед.Гости стали протестовать, и тогда судьи прибегнули к просмотру видеоповтора. Однако арбитры, отвечающие за VAR, сделали вывод, что мяч не покинул пределы поля, и гол можно засчитывать.