Мануэль Нойер упрекнул Тер Штегена: его слова не идут на пользу сборной Германии

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал недовольство своего соотечественника, голкипера "Барселоны" Марка-Андре Тер Штегена недостатком игровой практики в национальной команде."Я считаю его хорошим вратарем, он классно выступает [за "Барселону"]. Но я не уверен, что его слова идут нам на пользу. Мы команда и должны показывать себя таковой.У нас есть отличные вратари. У нас также есть Кевин Трапп, Берндт Лено. Все они прекрасные голкиперы, которые тоже хотят играть, а не сидеть на скамейке запасных. Мы команда. Нам нужно держаться вместе. Вратарям тоже нужно держаться вместе", — цитирует Нойера Bayern & Germany.