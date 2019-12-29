Спортивный директор "Боруссии": у Холанда ярко выраженный голевой инстинкт

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк оценил новичка клуба Эрлинга Холанда, перешедшего из "Зальцбурга"."Теперь мы можем рассчитывать на амбициозного и физически сильного центрального нападающего с ярко выраженным голевым инстинктом и впечатляющей скоростью. Мы хотим развивать его качества в "Боруссии". В 19 лет Эрлинг, конечно, только начинает свою отличную карьеру!" — цитирует Цорка официальный сайт "Боруссии"."Боруссия" заключила с игроком контракт до 30 июня 2024 года.В сезоне-2019/20 Холанд забил 16 мячей в 14 матчах чемпионата Австрии и 8 голов в 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов.