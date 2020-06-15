Жиров целиком провёл матч с лидером турнира "Арминией". Игра завершилась нулевой ничьей. После этой встречи команда россиянина с 40 очками расположилась на 10-й строчке в таблице второго немецкого чемпионата.
Александр начинал свой футбольный путь в "Динамо" из Барнаула, а в Германию перебрался два года назад после завершения контракта с красноярским "Енисеем".
В текущем сезоне Жиров провёл за немецкую команду 31 матч. На счету россиянина один гол, один ассист и два предупреждения.
Россиянин Жиров попал в символическую сборную тура второй Бундеслиги
В символической сборной 31-го тура второй Бундеслиги, составленной известным немецким изданием Kicker, нашлось место российскому защитнику "Зандхаузена" Александру Жирову.
Фото: Peter Steffen / dpa / Global Look Press
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