Нойер провел тренировку с чемпионским трофеем Бундеслиги Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер потренировался с кубком чемпионата Германии.Футболист в зале занимался серебряной салатницей. View this post on Instagram Best caption wins ? @manuelneuer A post shared by 433 (@433) on Jun 28, 2020 at 4:01am PDT "Бавария" досрочно выиграла Бундеслигу. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Вчера, 23:33 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Нойер Бавария Бундеслига Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5