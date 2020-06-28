Нойер провел тренировку с чемпионским трофеем Бундеслиги

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер потренировался с кубком чемпионата Германии.

Футболист в зале занимался серебряной салатницей.

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Best caption wins ? @manuelneuer

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"Бавария" досрочно выиграла Бундеслигу.


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Теги: Нойер Бавария Бундеслига
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