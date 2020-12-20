Румменигге: Флик был разочарован тем, что не получил титул тренера года по версии ФИФА

Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил о том, как наставник мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик отреагировал на неполучение титула лучшего тренера года по версии ФИФА.

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"Ханси заслужил эту награду. Даже Юрген Клопп справедливо сказал, что был удивлен. Но Ханси выиграл пять трофеев. Ханси был разочарован", - сказал Румменигге.



Напомним, что лучшим тренером нынешнего года по версии ФИФА был признан Юрген Клопп, работающий с "Ливерпулем".



Источник: твиттер Bayern & Germany