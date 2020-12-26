Холланд рассказал о своей главной мечте

Форвард "Боруссии Дортмунд" Эрлинг Холланд рассказал об амбициях и планах на ближайшее будущее.

Фото: ФК "Боруссия Д"

Ранее появилась информация, что интерес к норвежцу проявляют несколько топ-клубов Европы, в частности испанские гранды мадридский "Реал" и "Барселона". Однако игрок заявил, что не думает о переходе в другую команду.



"Моя главная мечта сейчас — добиться успеха с "Боруссией". Над этим я сейчас и работаю. Хочу принести клубу и его фанатам всё, что они заслуживают. Приложу все усилия ради этого", - приводит слова Холланда DAZN.



В нынешнем сезоне Бундеслиги 20-летний нападающий провел 8 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.