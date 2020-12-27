Нойер: игры без болельщиков заставили игроков "Баварии" многое переосмыслить

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер поделился впечатлениями об атмосфере в мюнхенской команде.

Фото: "Getty Images"

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Игры без болельщиков заставили нас многое переосмыслить. Мы стали более сплочёнными и сейчас чаще, чем раньше, подбадриваем друг друга. Никогда ещё не испытывал такого командного духа, а в футболе я достаточно давно", - заявил Нойер.



Манэуль Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. В мюнхенскую команду он перешел из "Шальке" за 30 млн. евро.



В нынешнем сезоне он провел 20 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в четырех не пропустил ни одного мяча.



Всего за "Баварию" у Нойера 407 матчей. В 202-х играх он оставил ворота "на замке".



"Бавария" идет на первом месте в таблице немецкой Бундеслиги. После 13-ти матчей команда Флика набрала 30 очков.



В Лиге чемпионов мюнхенский клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет против итальянского "Лацио".



Источник: Sport1.de