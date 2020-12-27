"Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Игры без болельщиков заставили нас многое переосмыслить. Мы стали более сплочёнными и сейчас чаще, чем раньше, подбадриваем друг друга. Никогда ещё не испытывал такого командного духа, а в футболе я достаточно давно", - заявил Нойер.
Манэуль Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. В мюнхенскую команду он перешел из "Шальке" за 30 млн. евро.
В нынешнем сезоне он провел 20 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в четырех не пропустил ни одного мяча.
Всего за "Баварию" у Нойера 407 матчей. В 202-х играх он оставил ворота "на замке".
"Бавария" идет на первом месте в таблице немецкой Бундеслиги. После 13-ти матчей команда Флика набрала 30 очков.
В Лиге чемпионов мюнхенский клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет против итальянского "Лацио".
Источник: Sport1.de
Нойер: игры без болельщиков заставили игроков "Баварии" многое переосмыслить
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер поделился впечатлениями об атмосфере в мюнхенской команде.
Фото: "Getty Images"
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