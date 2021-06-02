"Вольфсбург" выкупит Филиппа у "Динамо", - приводит слова Шмадтке Sport24.
Нападающий Максимилиан Филипп сезон-2020/2021 на правах аренды в немецком "Вольфсбурге". В Бундеслиге он сыграл 24 матчах, забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи.
В состав "Динамо" Филипп перебрался летом 2019 года из дортмундской "Боруссии" за 20 млн евро. За "бело-голубых" 27-летний футболист сыграл в 29-ти матчах, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.
Контракт игрока с "Динамо" действует до 30 июня 2023 года.
Спортдиректор "Вольфсбурга" подтвердил, что клуб выкупит Филиппа у "Динамо"
Спортивный директор "Вольфсбурга" Йорг Шмадтке сообщил, что немецкий клуб выкупит у московского "Динамо" нападающего Максимилиана Филиппа.
Фото: "Getty Images"
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