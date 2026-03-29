В Германии возбудили дело против бывшего игрока "Баварии"

Жером Боатенг оказался фигурантом нового разбирательства в Германии.
Как сообщает Bild, прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении бывшего защитника "Баварии" из-за управления автомобилем в период лишения водительских прав.

По информации источника, подобное нарушение в Германии квалифицируется как уголовное преступление. Футболисту может грозить как денежный штраф, так и лишение свободы сроком до одного года.

Ранее Боатенг уже привлекался к ответственности по делу о причинении вреда бывшей девушке. Суд в Мюнхене обязал его выплатить условный штраф в размере 200 тысяч евро.

