Клаудио Маркизио поздравил игроков "Ювентуса" с победой в матче за Суперкубок Италии

Хавбек "Зенита" Клаудио Маркизио, ранее выступавший в составе "Ювентуса" , поздравил туринскую команду с победой в матче за Суперкубок Италии с "Миланом" (1:0)."Восьмой Суперкубок Италии у "Ювентуса"! А я и забыл, как увлекательно быть болельщиком. Поздравляю, ребята!" — написал Маркизио в инстаграме.