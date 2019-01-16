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Клаудио Маркизио поздравил игроков "Ювентуса" с победой в матче за Суперкубок Италии

Хавбек "Зенита" Клаудио Маркизио, ранее выступавший в составе "Ювентуса" , поздравил туринскую команду с победой в матче за Суперкубок Италии с "Миланом" (1:0).

"Восьмой Суперкубок Италии у "Ювентуса"! А я и забыл, как увлекательно быть болельщиком. Поздравляю, ребята!" — написал Маркизио в инстаграме.

Теги: Милан Ювентус Серия А Маркизио
Вчера, 23:51
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#4  utekay  Россия (Сегодня, 01:35)
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online
Болеет за:
«Зенит»
пох


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:22)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы так за свою нынешнюю команду переживал)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#2  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 00:13)
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Типа в зените болельщики играют
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 00:11)
  • +1
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а игроки Юве поздравили пенсионера с отличной зп
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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