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"Ювентус" разгромил "Кьево"

"Ювентус" обыграл "Кьево" в матче 20-го тура чемпионата Италии - 3:0.

Чемпионат Италии

20 тур

"Ювентус" – "Кьево"

Голы: Коста, 13, Джан, 45, Ругани, 84

"Ювентус": Перин, Шильо, Сандро (Кин, 89), Ругани, Кьеллини, Джан, Матюиди, Коста (Бентанкур, 76), Бернардески (Спинаццола, 86), Роналду, Дибала

"Кьево": Соррентино, Бани, Томович, Россеттини, Депаоли (Ярошински, 66), Радованович, Хетемай (Вигнато, 61), Джаккерини, Кийине, Меджорини, Пеллисье (Стемпиньски, 65)

Предупреждения: Бани, 51, Шильо, 80, Кийине, 83
Теги: Ювентус Кьево Серия А
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