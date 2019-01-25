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Криштиану Роналду может лишиться государственных наград Португалии

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград у себя на родине.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" является Кавалером Большого креста национального Ордена Заслуг Португалии за победу в составе национальной команды на чемпионате Европы-2016. Также в 2014 году Роналду был награжден звездой Ордена Инфанта дона Энрике степени Великий офицер.

Напомним, ранее суд Мадрида приговорил Роналду к условному сроку на 23 месяца и штрафу в размере 18,8 миллиона долларов за налоговые махинации во время выступлений за мадридский "Реал".

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза не исключил, что Роналду может быть лишен наград.

"Закон очень прост: министрам решать, случилось ли что-либо, что может привести к потере награды.

Нужно позволить решать тем, кто обладает законными полномочиями, и смотреть, можно ли применить здесь закон", - цитирует ди Соузу Forza Italian Football.

Sport24.ru
Теги: Роналду Ювентус Серия А
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