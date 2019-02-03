Серия А 2018/19

# Команда И О
8 Сампдория 20 30
9 Сассуоло 21 29
10 Парма 20 28
11 Фиорентина 20 27
12 Торино 20 27
13 Кальяри 21 21
14 Дженоа 20 20
15 Удинезе 20 18
полная таблица

Сассуоло (Италия)

Дженоа03.02.19Сассуоло
Сассуоло3 - 026.01.19Кальяри

Кальяри (Италия)

Кальяри04.02.19Аталанта
Сассуоло3 - 026.01.19Кальяри

Новости партнеров

"Сассуоло" разгромил "Кальяри"

"Сассуоло" с разгромным счетом победил "Кальяри" в матче 21-го тура чемпионата Италии (3:0).

Чемпионат Италии

21 тур

"Сассуоло" – "Кальяри" 3:0

Гол: Локателли, 10, Бабакар, 45+3, Матри, 87

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Маньяни, Лирола, Рожерио, Локателли, Маньянелли (Дункан, 76), Бурабья, Джуричич (Бога, 65), Бабакар (Матри, 70), Берарди

"Кальяри": Краньо, Пизакане, Срна (Падоин, 77), Ликояннис (Фариас, 46), Чеппители, Фараго, Ионицэ, Барелла, Чигарини (Бирса, 64), Педро, Паволетти

Предупреждения: Барелла, 14, Пелузо, 35
Теги: Сассуоло Кальяри Серия А
Сегодня, 19:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.