Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Сассуоло
|21
|29
|10
|Парма
|20
|28
|11
|Фиорентина
|20
|27
|12
|Торино
|20
|27
|13
|Кальяри
|21
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
Сассуоло (Италия)
|Дженоа
|03.02.19
|Сассуоло
|Сассуоло
|3 - 026.01.19
|Кальяри
Кальяри (Италия)
|Кальяри
|04.02.19
|Аталанта
|Сассуоло
|3 - 026.01.19
|Кальяри
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"Сассуоло" разгромил "Кальяри"
"Сассуоло" с разгромным счетом победил "Кальяри" в матче 21-го тура чемпионата Италии (3:0).
Чемпионат Италии
21 тур
"Сассуоло" – "Кальяри" 3:0
Гол: Локателли, 10, Бабакар, 45+3, Матри, 87
"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Маньяни, Лирола, Рожерио, Локателли, Маньянелли (Дункан, 76), Бурабья, Джуричич (Бога, 65), Бабакар (Матри, 70), Берарди
"Кальяри": Краньо, Пизакане, Срна (Падоин, 77), Ликояннис (Фариас, 46), Чеппители, Фараго, Ионицэ, Барелла, Чигарини (Бирса, 64), Педро, Паволетти
Предупреждения: Барелла, 14, Пелузо, 35
Чемпионат Италии
21 тур
"Сассуоло" – "Кальяри" 3:0
Гол: Локателли, 10, Бабакар, 45+3, Матри, 87
"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Маньяни, Лирола, Рожерио, Локателли, Маньянелли (Дункан, 76), Бурабья, Джуричич (Бога, 65), Бабакар (Матри, 70), Берарди
"Кальяри": Краньо, Пизакане, Срна (Падоин, 77), Ликояннис (Фариас, 46), Чеппители, Фараго, Ионицэ, Барелла, Чигарини (Бирса, 64), Педро, Паволетти
Предупреждения: Барелла, 14, Пелузо, 35
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