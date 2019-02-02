Массимилиано Аллегри: такое чувство, что в первом тайме игроки "Ювентуса" были в разных футболках

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Лацио" (2:1) в гостевом матче 21-го тура Серии А."Мы не преуспели в течение первого часа игры, но последние полчаса, на мой взгляд, провели лучше. В перерыве я сказал ребятам, чтобы они отдавали передачи более аккуратно и не делали столько поспешных ошибок. Это был сложный матч, но я провел в «Ювентусе» пять лет, и играть на "Олимпико" против "Лацио" никогда не было легко, так что это не стало сюрпризом.Беру на себя ответственность за нашу плохую игру в первый час. Это я попытался сыграть с Эмре Джаном перед защитниками, что было ошибкой. Я поставил его в очень трудное положение. Когда я передвинул туда Бентанкура, все пошло лучше.Прессинг "Лацио" доставил нам проблемы, особенно потому, что наши собственные пасы были неточны. Такое чувство, что в первом тайме мы играли в разных футболках, поэтому не могли найти партнера передачей. В перерыве мы подправили некоторые вещи и стали более сосредоточенным, поэтому закончили игру хорошо.Мы знали, что важно выиграть после того, как "Наполи" сыграл вничью с "Миланом". Я сказал ребятам, что победа будет шагом вперед, даже если мы не покажем хорошую игру", - цитирует Аллегри Football Italia.