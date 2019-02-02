Ювентус (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
...
20 Кьево 21 8(-3)
полная таблица
Предстоящие
Ювентус02.02.19Парма
Сассуоло10.02.19Ювентус
Сыгранные
Лацио1 - 227.01.19Ювентус
Ювентус3 - 021.01.19Кьево

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Мехди Бенатиа перешел из "Ювентуса" в катарский "Аль-Духайль"

Защитник Мехди Бенатиа перешел из "Ювентуса" в катарский "Аль-Духайль", сообщает официальный сайт катарцев.

Стоимость трансфера составила 8 миллионов евро.

Бенатиа защищал цвета "Юве" с 2016 года. В нынешнем сезоне 31-летний марокканец провел 5 матчей в чемпионате Италии и 1 - в Лиге чемпионов.
Теги: Серия А Ювентус Бенатиа
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