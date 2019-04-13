Италия Серия А 2018/19 
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Парма
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Болонья
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Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 31 64
3 Интер 31 57
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 31 52
7 Торино 31 49
8 Лацио 31 49
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 31 36
12 Кальяри 31 36
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 31 34
15 Дженоа 31 34
16 Удинезе 31 32
17 Болонья 31 30
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 31 11(-3)
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Гол Кессье принес "Милану" победу над "Лацио"

"Милан" переиграл "Лацио" в матче 32-го тура чемпионата Италии – 1:0.

Чемпионат Италии

32 тур

"Милан" – "Лацио" 1:0

Голы: Кессье, 79 (пен.)

"Милан": Рейна, Калабрия (Лашальт, 67), Родригес, Мусаккио, Романьоли (Сапата, 68), Бакайоко, Кессье, Чалханоглу, Борини, Пёнтек (Кутроне, 84), Сусо

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш (Пароло, 81), Рамос, Милинкович-Савич, Ромуло, Лулич (Дурмиси, 74), Лейва, Альберто, Корреа (Кайседо, 48), Иммобиле

Предупреждения: Ромуло, 9, Альберто, 85, Сапата, 90+5
Теги: Кессье Милан Лацио Серия А
Вчера, 23:40
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