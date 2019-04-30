Гасперини и Ди Франческо – главные кандидаты на пост тренера "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо, скорее всего, покинет свой пост по окончании сезона.Два наиболее вероятные кандидатуры для его замены – Джан Пьеро Гасперини из "Аталанты" и экс-тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо. Оба специалиста привлекают руководителей миланского клуба стилем игры и умением работать с молодыми футболистами.Также в расширенном списке "Милана" есть Леонарду Жардим ("Монако") и Марко Джампаоло ("Сампдория").