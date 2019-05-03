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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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"Брешиа" летом может подписать Марио Балотелли

Итальянская "Брешиа" хочет подписать нападающего сборной Италии Марио Балотелли.

По информации Corriere della Sera, у 29-летнего футболиста есть дом в 200 метрах от стадиона и сам Марио не против перейти в "Брешию", которая со следующего сезона будет выступать в Серии А.

Однако, чтобы перейти вернуться в Италию нападающему придется пойти на понижение зарплаты. В "Марселе", контракт с которым истекает летом, итальянец зарабатывает 5,4 млн в год.

В нынешнем сезоне Марио Балотелли принял участие в 22-х матчах Лиги 1, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
Теги: Серия А Брешиа Балотелли
Сегодня, 12:41
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