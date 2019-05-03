Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15(-3)
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"Брешиа" летом может подписать Марио Балотелли
Итальянская "Брешиа" хочет подписать нападающего сборной Италии Марио Балотелли.
По информации Corriere della Sera, у 29-летнего футболиста есть дом в 200 метрах от стадиона и сам Марио не против перейти в "Брешию", которая со следующего сезона будет выступать в Серии А.
Однако, чтобы перейти вернуться в Италию нападающему придется пойти на понижение зарплаты. В "Марселе", контракт с которым истекает летом, итальянец зарабатывает 5,4 млн в год.
В нынешнем сезоне Марио Балотелли принял участие в 22-х матчах Лиги 1, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
По информации Corriere della Sera, у 29-летнего футболиста есть дом в 200 метрах от стадиона и сам Марио не против перейти в "Брешию", которая со следующего сезона будет выступать в Серии А.
Однако, чтобы перейти вернуться в Италию нападающему придется пойти на понижение зарплаты. В "Марселе", контракт с которым истекает летом, итальянец зарабатывает 5,4 млн в год.
В нынешнем сезоне Марио Балотелли принял участие в 22-х матчах Лиги 1, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
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