Селюк: у меня нет сомнений, что Артига будет востребован

- Франк сейчас отдыхает. Что ему, сразу через неделю идти куда-то?
Но у меня даже сомнений нет, что он будет востребован. И я думаю, он бы и сейчас был востребован, но сам хочет побыть с семьей и с детьми. Посмотрим, что будет дальше, - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Напомним, что в октябре казанский "Рубин" отправил Франка Артигу в отставку с поста главного тренера. Испанец работал в клубе с января текущего года, а ранее занимал аналогичную должность в подмосковных "Химках" и столичной "Родине", также он работал в молодежной системе "Барселоны".