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Селюк: у меня нет сомнений, что Артига будет востребован

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Франка Артиги, высказался о перспективах своего клиента.
Фото: ФК "Рубин"
По словам Селюка, Артига будет востребован на рынке, но сейчас он хочет отдохнуть с семьей.

- Франк сейчас отдыхает. Что ему, сразу через неделю идти куда-то?

Но у меня даже сомнений нет, что он будет востребован. И я думаю, он бы и сейчас был востребован, но сам хочет побыть с семьей и с детьми. Посмотрим, что будет дальше, - цитирует Селюка "РБ Спорт".

Напомним, что в октябре казанский "Рубин" отправил Франка Артигу в отставку с поста главного тренера. Испанец работал в клубе с января текущего года, а ранее занимал аналогичную должность в подмосковных "Химках" и столичной "Родине", также он работал в молодежной системе "Барселоны".

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