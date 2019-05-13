Антонио Конте возглавит "Интер"

Итальянский специалист Антонио Конте станет главным тренером "Интера". Об этом в своем инстаграме сообщил журналист Фабрицио Романо.Сообщается, что стороны согласовали основные условия контракта. Соглашение будет рассчитано до 2023 года. Ранее Конте возглавлял "Ювентус" и "Челси".