"Аталанта" и "Интер" вышли в Лигу чемпионов. "Милан" сыграет в Лиге Европы
"Аталанта" победила "Сассуоло" в матче 38-го тура чемпионата Италии (3:1).
Чемпионат Италии
38 тур
"Аталанта" – "Сассуоло" 3:1
Голы: Берарди, 19, Сапата, 35, Гомес, 53, Пашалич, 65
"Аталанта": Голлини (Росси, 90+3), Джимсити, Мазиелло (Пашалич, 62), Паломино, Гозенс, Кастань, Рон, Фройлер, Гомес (Манчини, 90+3), Иличич, Сапата
"Сассуоло": Педжоло, Феррари, Лирола (Распадори, 90+3), Демирал, Рожерио, Дункан, Бурабья, Маньянелли, Бога (Серникола, 85), Локателли (Джуричич, 59), Берарди
Предупреждения: Иличич, 38, Рожерио. 45+4, Маньянелли, 45+4, Рон, 45+5, Феррари, 48, Маньянелли, 83
[b]Удаления[b]: Берарди, 45+5, Маньянелли, 83
В другом матче "Интер" победил "Эмполи" (2:1).
Чемпионат Италии
38 тур
[b]"Интер" – "Эмполи" 2:1
Голы: Бальде, 51, Траоре, 76, Наингголан, 81
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио , де Врей, Шкриньяр, Перишич (Энрике, 74), Весино, Брозович, Наингголан, Асамоа (Кейта Бальде, 46), Икарди (Мартинез. 71), Политано.
"Эмполи": Дронговский, Майетта (Учан, 72), Сильвестре, Делль Орко, Ди Лоренцо, Аква (Бриги, 71), Паяч, Траоре, Фариас, Беннасер, Капуто.
Предупреждения: Бальде, 52, 90+7, Паяч, 64, Перишич, 72
Удаления: Бальде, 90+7
В параллельной встрече "Милан" обыграл СПАЛ (3:2).
Чемпионат Италии
38 тур
"СПАЛ" – "Милан" 3:2
Голы: Чалханоглу, 18, Кессье, 23, Викари, 28, Фарес, 53, Кессье, 66 (пен.)
"СПАЛ": Вивиано, Сионек (Флоккари, 77), Бонифаци, Викари, Фарес, Куртич, Лаццари, Валоти (Янкович, 72), Мургиа (Шимич, 90+1), Петанья, Антенуччи
"Милан": Доннарумма (Рейна, 21), Абате (Кутроне, 63), Мусаккио, Родригес, Романьоли, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Борини (Конти, 80), Пёнтек, Сусо
Предупреждения: Абате, 27, Бонифаци, 36, Сионек, 65, Бакайоко, 81
Чемпионат Италии
38 тур
"Аталанта" – "Сассуоло" 3:1
Голы: Берарди, 19, Сапата, 35, Гомес, 53, Пашалич, 65
"Аталанта": Голлини (Росси, 90+3), Джимсити, Мазиелло (Пашалич, 62), Паломино, Гозенс, Кастань, Рон, Фройлер, Гомес (Манчини, 90+3), Иличич, Сапата
"Сассуоло": Педжоло, Феррари, Лирола (Распадори, 90+3), Демирал, Рожерио, Дункан, Бурабья, Маньянелли, Бога (Серникола, 85), Локателли (Джуричич, 59), Берарди
Предупреждения: Иличич, 38, Рожерио. 45+4, Маньянелли, 45+4, Рон, 45+5, Феррари, 48, Маньянелли, 83
[b]Удаления[b]: Берарди, 45+5, Маньянелли, 83
В другом матче "Интер" победил "Эмполи" (2:1).
Чемпионат Италии
38 тур
[b]"Интер" – "Эмполи" 2:1
Голы: Бальде, 51, Траоре, 76, Наингголан, 81
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио , де Врей, Шкриньяр, Перишич (Энрике, 74), Весино, Брозович, Наингголан, Асамоа (Кейта Бальде, 46), Икарди (Мартинез. 71), Политано.
"Эмполи": Дронговский, Майетта (Учан, 72), Сильвестре, Делль Орко, Ди Лоренцо, Аква (Бриги, 71), Паяч, Траоре, Фариас, Беннасер, Капуто.
Предупреждения: Бальде, 52, 90+7, Паяч, 64, Перишич, 72
Удаления: Бальде, 90+7
В параллельной встрече "Милан" обыграл СПАЛ (3:2).
Чемпионат Италии
38 тур
"СПАЛ" – "Милан" 3:2
Голы: Чалханоглу, 18, Кессье, 23, Викари, 28, Фарес, 53, Кессье, 66 (пен.)
"СПАЛ": Вивиано, Сионек (Флоккари, 77), Бонифаци, Викари, Фарес, Куртич, Лаццари, Валоти (Янкович, 72), Мургиа (Шимич, 90+1), Петанья, Антенуччи
"Милан": Доннарумма (Рейна, 21), Абате (Кутроне, 63), Мусаккио, Родригес, Романьоли, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Борини (Конти, 80), Пёнтек, Сусо
Предупреждения: Абате, 27, Бонифаци, 36, Сионек, 65, Бакайоко, 81