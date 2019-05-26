Источник: Конте подпишет контракт с "Интером" на следующей неделе

Главным тренером "Интера" станет Антонио Конте, сообщает в твиттере итальянский журналист Фабрицио Романо.Сообщается, что Конте будет присутствовать на финале Лиги чемпионов в Мадриде "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" в компании директоров клуба Пьеро Аузилио и Джузеппе Маортты. Его контракт с клубом будет рассчитан до 2022 года.