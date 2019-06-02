Главный тренер "Шахтера" может возглавить "Рому"

Главный тренер "Шахета" Паулу Фонсека летом может возглавить "Рому", сообщает Corriere dello Sport.

Итальянский клуб предложил португальскому тренеру контракт на три года, а его зарплата составит 2,5 миллиона евро за сезон.

"Рома" в минувшем сезоне заняле 6-е место в чемпионате Италии.
Теги: Фонсека Шахтер Рома Серия А
Сегодня, 12:16
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