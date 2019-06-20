"Дижон" объявил о назначении нового тренера

Новым главным тренером "Дижона" стал бывший ассистент Руди Гарсии в "Марселе" Стекфан Жобар.

С 48-летним специалистом подписано двухлетнее соглашение.

В прошлом сезоне клуб занял 18-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 34 очка, и попал в зону стыковых игр, но сохранил место в турнире.
Теги: Дижон
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