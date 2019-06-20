"Дижон" объявил о назначении нового тренера

Новым главным тренером "Дижона" стал бывший ассистент Руди Гарсии в "Марселе" Стекфан Жобар.С 48-летним специалистом подписано двухлетнее соглашение.В прошлом сезоне клуб занял 18-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 34 очка, и попал в зону стыковых игр, но сохранил место в турнире.