Андрей Шевченко: Мальдини снова выведет "Милан" на вершину

Бывший игрок "Милана" Андрей Шевченко считает, что нападающий клуба Кшиштоф Пентек заслужил 9-й номер, а также выразил уверенность в будущем клуба под новым руководством."Ментальность клуба не поменялась, Мальдини и Бобан готовы дать гарантии успеха. С ними у клуба все будет хорошо. Паоло растет как директор. От клуба многого ждут, но я верю в Паоло и Звонимира. Верю, что они снова выведут клуб на вершину, то есть туда, где он однажды был.Пентек заслуживает 8-й номер. С его-то инстинктами и с теми важными голами, которые он уже забил. Он уже оказывает влияние на клуб. И дело не только в футболке — он должен давать результат, который от него ждут. А от «Милана» ждут много благодаря прежней истории.Фанаты очень преданы "Милану". У клуба нет прежних результатов, а фанаты все равно выстраиваются в очередь даже в первый день предсезонки. Болельщики у клуба невероятные", — цитирует Шевченко Gazzetta dello Sport.