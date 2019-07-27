Антонио Конте: игроки "Интера" упорно работают, это дает мне силы двигаться вперед

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу над "ПСЖ" (1:1, 6:5 — в серии пенальти) в товарищеском матче."Я однозначно очень счастлив, если оглянуться на сегодняшний матч. Мы хорошо сыграли, не заслуживали поражения.Если честно, я вижу значительные изменения к лучшему в характере ребят, в их желании играть в футбол, атаковать соперника на его половине и отбирать мяч сразу после того, как он был потерян. Считаю это очень положительным аспектом. Парни упорно работают, и это дает мне силы для того, чтобы двигаться вперед.Я доволен тем, что команда давила до последней минуты, потому что в конечном итоге мы забили и победили по пенальти. Мы всегда должны сражаться до конца", — цитирует Конте Football Italia.