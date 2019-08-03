"Сампдория" откажется от Ригони из-за высоких запросов игрока

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, скорее всего, не перейдет в «Сампдорию».Ранее итальянцы готовы были арендовать Ригони у «Зенита» за 1 млн евро с обязательством выкупа за 11 млн.Однако «Сампдория» откажется от трансфера из-за слишком высоких финансовых запросов 26-летнего аргентинца, сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport.По информации SampNews24, клуб из Генуи еще попробует убедить Ригони согласиться на зарплату поменьше, но сделка маловероятна.