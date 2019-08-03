Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, скорее всего, не перейдет в «Сампдорию».
Ранее итальянцы готовы были арендовать Ригони у «Зенита» за 1 млн евро с обязательством выкупа за 11 млн.
Однако «Сампдория» откажется от трансфера из-за слишком высоких финансовых запросов 26-летнего аргентинца, сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport.
По информации SampNews24, клуб из Генуи еще попробует убедить Ригони согласиться на зарплату поменьше, но сделка маловероятна.
Sports.ru
"Сампдория" откажется от Ригони из-за высоких запросов игрока
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